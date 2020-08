Dua Serial Asal Indonesia Masuk Nominasi Salah Satu Ajang Bergengsi di Industri Konten Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu ajang bergengsi di industri konten dunia yaitu ContentAsia Awards 2020 memasukkan dua serial asal Indonesia dalam nominasi.

Kedua serial Indonesia tersebut adalah "Assalamualaikum Calon Imam" dan "Pretty Little Liars" yang masuk daftar nominasi ContentAsia Awards 2020.

Adapun dua serial Indonesia tersebut tayang di layanan streaming video over the top Viu.

Sementara untuk pengumuman pemenang penghargaan itu akan dilaksanakan pada 28 Agustus 2020 mendatang.

Nantinya dua serial Indonesia itu akan bersaing dengan karya-karya lain dari sejumlah negara seperti Singapura, India, Jepang, Taiwan, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Dilaporkan Antara, "Assalamualaikum Calon Imam" masuk dalam kategori Best Drama Series/Telefilm Made for a Local Asian Market dan Best TV Format Adaptation (Scripted) in Asia.

Miller Khan, pemeran Alif, juga tercatat dalam nominasi pada kategori Best Male Lead in a TV Programme. Dia akan bersaing dengan Tarra Budiman ("Pretty Little Liars"), Christopher Lee ("Workers"), Prin Suparat ("My Husband in Law") dan Bront Palarae ("The Bridge").