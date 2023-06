Hasil Penjualan Tiket Rp100 Juta Konser Aldi Taher Akan Disumbangkan ke Yayasan Kanker

PIKIRAN RAKYAT - Aldi Taher berniat menyumbangkan Rp100 juta hasil penjualan tiket konser Forplay: Tribute to Coldplay ke Yayasan Kanker. Sebagai penyintas kanker, Aldi Taher merasa perlu memberikan keuntungan pribadinya.

"Insya Allah nanti hasil penjualan tiketnya saya sumbangkan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia," kata Aldi Taher dalam konferensi pers pada Kamis, 15 Juni 2023.

Sebagai informasi, Aldi Taher pernah divonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Setelah 6 kali kemoterapi, Aldi Taher akhirnya sembuh dari penyakit tersebut.

Hal ini menjadi alasan Aldi Taher ingin membuka donasi untuk anak-anak pengidap kanker. "Saya kan penyintas kanker, jadi saya mau kita semua bareng-bareng untuk buka charity," ujarnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Sambel Lalap.

Sebelumnya, Bengkel Space sebagai inisiator konser menjual satu tiket VIP senilai Rp100 juta. Di luar dugaan, tiket tersebut terjual satu menit setelah layanan pemesanan dibuka. Ada seorang pengusaha yang membeli tiket tersebut.

Konser Aldi Taher

Aldi Taher menghebohkan netizen dengan menggelar konser musik eksklusif bertajuk Forplay Tribute to Coldplay. Konser ini diselenggarakan pada 3 Juli 2023 di Bengkel Space, Jakarta.

“Assalamu’alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Selamat Sejahtera bagi kita semua. Look at the stars Look how they shine for you. SOBAT BINGUNG SIAP - SIAP WAR TIKET JAM 12 SIANG NANTI!! FORPLAY BY ALDI MARTIN TAHER,” sambung Aldi Taher dalam cuitannya.

Adapun tiket konser ini mulai dijual pada Sabtu, 10 Juni 2023 mulai pukul 12.00 WIB, terdiri atas dua kategori tiket. Pertama, tiket presale dengan harga Rp120 ribu, dan kedua VIP Sofa (Include Voucher FnB Rp75,000,000 + VIP Merchandise) dengan harga Rp200 juta.