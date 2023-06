Sejarah Terbentuknya Coldplay, Terinspirasi dari Film

PIKIRAN RAKYAT - Chris Martin membentuk Coldplay pada tahun 1996, grup tersebut berhasil mencapai kesuksesan Internasional dan telah memenangkan Grammy Awards. Album debut mereka menjadi hit dan mendapat pengakuan tinggi dari para kritikus.

Dalam penampilannya di acara The Kelly Clarkson Show, Chris Martin membagikan kisah menarik bahwa terbentuknya Coldplay terinspirasi dari film Back to the Future yang dirilis pada tahun 1985.

Saat ini, Coldplay masih aktif dan sedang disibukkan dengan tour dunianya. Mereka ternyata pernah kehilangan semangat selama hampir 25 tahun. Akhirnya, Chris Martin CS merilis Music of the Spheres beberapa bulan yang lalu, album ini berhasil menempati posisi No.1 di UK Album Charts.

Chris Martin menjelaskan bagaimana dia terinspirasi membuat sebuah band. Musisi 44 tahun itu tumbuh di pedesaan Inggris dan hidup tanpa memiliki sumber untuk mendengarkan musik.

Ketika melihat film Back to the Future di televisi, Chris Martin terinspirasi oleh penampilan musik Michael J. Fox yang membuatnya ingin membuat sebuah band, ini membuka jalan terciptanya band Coldplay.

"Michael J. Fox dan memainkan dua lagu di film Back to the Future, itu benar-benar luar biasa. Itulah yang membuat saya ingin berada dalam sebuah band, adegan itu, ya," ujar Chris Martin dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam laman rockselebrities.net.

Secara spesifik, Chris Martin mengungkapkan adegan yang paling berpengaruh untuknya. Adegan tersebut adalah momen ketika McFly bermain gitar di atas panggung membawakan lagu Earth Angel dan Johnny B. Goode karya Chuck Berry.

Film tersebut kemudian membawa Chris Martin membentuk band bersama teman kuliahnya, Jonny Buckland, Guy Berryman, dan Will Champion. Bahkan ketika Coldplay sudah terkenal, keterikatan mereka dengan film tersebut masih terus terjaga.