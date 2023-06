Film Marvel hingga Avatar 3 Ditunda, Buntut Penulis di AS Mogok Kerja

PIKIRAN RAKYAT– Kabar buruk bagi pencinta film Marvel Cinematic Universe, aksi mogok kerja penulis di Amerika Serikat (AS) menyebabkan banyak film harus ditunda perilisannya. Tak hanya Marvel, film Avatar 3 juga ditunda.

Dilansir dari laman Deadline, pemogokan penulis di sana bisa berdampak hingga sepanjang tahun 2024 mendatang dan seterusnya. Pasalnya ada sejumlah skrip yang belum siap padahal tanggal rilis filmnya sudah dekat alias proses syuting harus segera dimulai.

Studio besar film di negeri Paman Sam pun harus rela memundurkan jadwal rilis sejumlah fillm yang sudah diumumkan ke publik agar proses produksinya bisa dilaksanakan dengan maksimal. Contohnya adalah film seperti Avengers: King Dinasty, Avengers: Secret Wars, dan sebagainya.

Ternyata WGA strike alias Writers Guild of America 2023 strike sudah dimulai sejak 2 Mei 2023 lalu. Itu adalah aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja yang berisi para penulis skenario TV dan film.

Isu yang beredar dari aksi mogok kerja itu adalah banyaknya film atau acara televisi yang mendatangkan keuntungan tinggi tapi dianggap tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi penulis naskahnya. Urusan insentif untuk penulis adalah pemicu aksi tersebut.

Sementara itu, jagat sinematik Marvel dijadwalkan merilis sejumlah film untuk fase kelimanya setelah dibuka film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sejumlah tayangan yang sudah dinanti adalah The Marvels akhir 2023, Deadpool 3 dan Captain America: Brave New World pertengahan 2024, Thunderbolts akhir 2024, dan Blade awal 2025.

Hal sama berlaku untuk film Avatar. Setelah James Cameron sukses dengan film keduanya, Avatar: The Way of Water pada 14 Desember 2022. Publik sudah menanti film ketiganya yang sebelumnya dijadwalkan dirilis pada akhir 2024 nanti.

