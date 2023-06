Citra Kirana Panen Dukungan Usai Kekey Jadi Putri Biologis Rezky Aditya

PIKIRAN RAKYAT - MA akhirnya memutuskan Rezky Aditya sebagai ayah biologis putri dari Wenny Ariani, Kekey.

Ditetapkannya Rezky Aditya sebagai ayah dari Kekey tak pelak membuat banyak netizen gempar. Pasalnya banyak yang khawatir dengan perasaan Citra Kirana.

Terlebih masalah ini terjadi di tengah penetapan hakim terkait keterlibatan Rezky Aditya dalam kasus video syur.

Alih-alih terlihat mumet, Citra Kirana justru tampak memberikan sebuah dukungan untuk Rezky Aditya di akun Instagram pribadinya.

Melalui fitur Instagram, Citra Kirana mengunggah sebuah video yang berisikan momen mesranya dengan Rezky Aditya.

Dalam video tersebut, Rezky Aditya tampak memeluk dan mencium Citra Kirana bersama anak mereka.

Tak cuma itu, Citra Kirana juga memberi keterangan foto yang romantis yang diduga sebagai kalimat penyemangat untuk suaminya.

"Im with you, always (aku selalu bersamamu)," ucap Citra Kirana.