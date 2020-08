Salah Satu Aktornya Positif Covid-19, Syuting Drama Korea To All the Guys Who Loved Me Dihentikan

PIKIRAN RAKYAT - Setelah aktor Seo Sung Jong dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, tim produksi To All the Guys Who Loved Me akhirnya menghentikan sejenak proses produksi mereka.

Padahal drama Korea To All The Guys Who Loved Me saat ini tengah tayang. Bahkan drama ini sudah hampir berakhir, tinggal menyisakan dua episode untuk ditayangkan.

Episode terakhir ditargetkan tayang pada 25 Agustus 2020, namun dengan adanya permasalahan ini proses syutingnya malah harus dihentikan.

Beberapa hari sebelum diketahui positif terinfeksi, Se Sung Jong bahkan sempat mengikuti syuting To The Guys Who Loved Me.

Menghindari adanya korban baru, pihak produksi pun langsung mengambil langkah cepat untuk melakukan serangkaian tes.

"Hari ini, kami dikabari bahwa ia positif Covid-19. Kami menghentikan syuting drama, dan semua orang yang sempat kontak dengannya kami minta untuk mengarantina diri dan menjalani tes," ujar perwakilan tim produksi seperti dikutip dari Soompi.

Perwakilan KBS itu juga menambahkan, adanya keputusan ini dikiranya sudah tepat karena keamanan tim produksi dan aktor adalah keutamaan mereka.