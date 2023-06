Aldi Taher Protes Lagu untuk Lionel Messi 'Why Mister Messi Why' Dipakai FIFA

PIKIRAN RAKYAT - Lagu milik Aldi Taher yang berjudul 'Why Mister Messi Why' diunggah oleh akun Instagram FIFA. Aldi Taher pun melayangkan protes karena lagunya digunakan.

Ia kesal karena akun FIFA tidak mengaktifkan fitur kolaborasi untuk lagunya tersebut.

"Why you not collab my IG when you post this?" tulis Aldi Taher di komentar FIFA.

Meski sedikit marah, Aldi Taher tetap berterima kasih karena FIFA telah bersedia mengunggah lagunya untuk Lionel Messi itu.

"This is my loved song for my loved mister @leomessi you know," katanya.

Protes Aldi Taher lagunya untuk Lionel Messi diunggah FIFA.

Aldi Taher membuat lagu untuk Lionel Messi sebagai bentuk kekecewaan kepada The GOAT yang batal berlaga di Indonesia.

Aldi Taher dalam lagunya bertanya mengapa Lionel Messi batal tampil di laga Indonesia vs Argentina. Lagu yang dibuat Aldi Taher tersebut berjudul 'Why Mister Messi Why'.