FIFA Pakai Lagu Why Mr. Messi Why di Instagram, Aldi Taher: Why You Not Collab My IG

PIKIRAN RAKYAT – Media sosial dihebohkan dengan unggahan video Lionel Messi di akun Instagram resmi FIFA World Cup. Dalam video itu, FIFA menggunakan lagu yang diciptakan Aldi Taher berjudul "Why Mr. Messi Why" sebagai latar musik.

“Abang kita semua Leo Messi,” kata FIFA World Cup di caption unggahan itu pada 14 Juli 2023.

Aldi Taher menciptakan lagu itu setelah ramai kabar Lionel Messi batal datang ke Indonesia untuk menjalani pertandingan FIFA Matchday Indonesia vs Argentina pada 19 Juni 2023.

Unggahan FIFA itu kemudian dikomentari Aldi Taher. “Why Bang Messi why? Kenapa tidak jadi ke Indonesia? Apa takut nanti diajak podcast ke Andara sama bro Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Come on bro. We waiting for you. We love you man,” kata Aldi Taher di kolom komentar.

Baca Juga: Belanda Akui Kemerdekaan Indonesia, Diminta Kembalikan Uang Rp504 Triliun dan Hapus Istilah Hindia Belanda

Selain itu, Aldi Taher juga meninggalkan komentar dengan mengatakan bahwa lagu tersebut diciptakan karena kecintaannya pada Lionel Messi.

“Why you not collab my IG @fifaworldcup when you post this...this my loved song for my loved mr @leomessi taher you know...we waiting for you in INDONESIA man (Kenapa nggak collab dengan IG saya @fifaworldcup saat kamu mengunggah ini, ini adalah lagu untuk cinta saya kepada @leomessi taher, kami menunggu kamu di Indonesia, bang," sebut Aldi Taher di komentarnya.

Lionel Messi Batal ke Indonesia?

Rumor Lionel Messi batal ke Indonesia merebak setelah jurnalis Argentina, Gaston Edul, menyebut bahwa Lionel Messi tidak akan hadir di Jakarta dalam FIFA Match Day Indonesia vs Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023.

Jurnalis Tyc Sports itu menyebut Lionel Messi hanya akan bermain sebagai starter dalam uji coba Argentina vs Australia.

Pencinta sepak bola Indonesia yang sudah mengharapkan Lionel Messi hadir, kecewa saat mendengar kabar itu. Hal itu membuat Aldi Taher menciptakan lagu "Why Mr. Messi Why".