Rayuan Maut Lagu Aldi Taher agar Lionel Messi ke Indonesia: Kami Menanti, Datanglah!

PIKIRAN RAKYAT – Aldi Taher menciptakan lagu untuk Lionel Messi, pesepak bola sekaligus kapten Timnas Argentina. Diketahui Messi tak jadi datang ke Indonesia padahal akan ada FIFA Matchday melawan Timnas.

FIFA Matchday Indonesia vs Argentina disambut pencinta sepak bola tanah air karena diharapkan akan hadir sang mantan pemain Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) tersebut. Skuad Tim Tango lapis kedua disebut akan diturunkan di laga tersebut.

Sementara itu, Aldi Taher menciptakan lagu untuk Lionel Messi yang diidolakan publik sepak bola dunia tak terkecuali di Indonesia. Kehadiran pesaing panas Cristiano Ronaldo itu amat dinanti sehingga tiket pertandingan Indonesia vs Argentina pada Senin, 19 Juni 2023 pun ludes terjual.

Aldi Taher bikin lagu untuk Lionel Messi yang dikabarkan tak jadi datang

Menurut jurnalis Argentina, Gaston Edul, Messi tak ikut ke Indonesia dalam pertandingan FIFA Matchday nanti. Banyak penggemar kecewa karena berharap akan bisa menyaksikan penampilannya secara langsung di atas lapangan hijau.

Berkaitan dengan momen itu, Aldi membuat lagu untuk sang peraih Ballon d’Or tujuh kali tersebut. Ia ikut mempertanyakan kenapa sang pemain tak jadi mampir ke tanah air.

“Why you don’t come to Indonesia, Mr. Messi? Why? Please, come to Indonesia, man! We’re waiting for you, Bro. We love you,” kata Aldi Taher dalam pembuka lagunya.

Lagu itu terungkap lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @alditaher.official, pada Rabu 14 Juni 2023 lalu. Aldi mempertanyakan apakah Messi takut diwawancara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

