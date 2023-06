Lirik Lagu Why Mister Messi Why, Lagu Aldi Taher untuk Lionel Messi

PIKIRAN RAKYAT - Kabar batalnya pemain asal Argentina, Lionel Messi bertanding melawan Timnas Indonesia membuat publik kecewa.

Bahkan artis Aldi Taher menciptakan lagu untuk Lionel Messi. Lagu tersebut berisikan kekecewaannya karena The GOAT batal berlaga melawan Timnas Indonesia.

Aldi Taher dalam lagunya bertanya mengapa Lionel Messi batal tampil di laga Indonesia vs Argentina. Lagu yang dibuat Aldi Taher tersebut berjudul 'Why Mister Messi Why'.

Berikut liriknya:

Why you don't come to Indonesia Mr. Messi

Why? Please come to Indonesia, Man

We waiting for you Bro. We love you...

Why you don't come to Indonesia?