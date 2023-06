Aldi Taher Tanya Alasan Messi Tak Jadi ke Indonesia: Apa Takut Diajak Podcast di Andara?

PIKIRAN RAKYAT - Aldi Taher kembali berkarya lewat sebuah lagu yang ditujukan untuk pemain Timnas Argentina, Lionel Messi. Melalui unggahan di Instagram, dia juga mempertanyakan ketidakhadiran bintang sepak bola itu dalam laga melawan Indonesia.

Dia menanyakan alasan kenapa Lionel Messi tidak jadi datang bersama skuad Argentina ke Indonesia. Bahkan, dia menyinggung podcast milik Raffi Ahmad dalam pertanyaan tersebut.

"WHY (kenapa) bang messi @leomessi WHY??? Kenapa gak jadi ke INDONESIA??? apa takut nanti diajak podcast ke Andara sama bro @raffinagita1717??" kata Aldi Taher, Rabu 14 Juni 2023.

"Come on (ayo) bro.. We waiting for you (kami menunggu anda)... we loved you man (kami mencintai anda)," ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Erick Thohir Tanggapi Kabar Lionel Messi Tak Masuk Line-up Argentina Lawan Indonesia

Sementara itu, lagu untuk Lionel Messi yang diciptakannya langsung menarik minat banyak orang, termasuk FIFA. Dalam unggahan video Lionel Messi, Federasi Sepak Bola Internasional itu menggunakan lagu Aldi Taher sebagai latarnya.

"Abang kita semua Leo Messi," ujar FIFA.

Unggahan FIFA itu juga ditanggapi langsung oleh sang pencipta lagu di kolom komentar. Aldi Taher mempertanyakan kenapa FIFA tidak menandai akunnya pada saat mengunggah video Lionel Messi tersebut.

Pria yang kerap menciptakan berbagai lagu 'nyeleneh' itu juga mengungkapkan rasa cintanya kepada Lionel Messi. Dia juga kembali mengingatkan agar Lionel Messi datang ke Indonesia bersama Timnas Argentina.