Berpacaran dengan Lim Ji Yeon, Lee Do Hyun Tak Lagi Bicara dengan Anjing

PIKIRAN RAKYAT - Aktor Korea Selatan, Lee Do Hyun mengungkapkan perbedaannya dulu ketika belum berpacaran dengan saat ini. Ia sekarang menjalin hubungan dengan Lim Ji Yeon.

Kabar berpacarannya Le Do Hyun dengan Lim Ji Yeon sempat menghebohkan publik. Mereka disebut-sebut terlibat cinta lokasi.

Lee Do Hyun dan Lim Ji Yeon sama-sama bermain peran untuk drama korea The Glory. Meskipun keduanya tidak memiliki banyak scene yang bersamaan, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk menjalin hubungan.

Hubungan keduanya sempat ditutupi. Namun, terungkap ketika Lee Do Hyun menjalani syuting untuk drama terbarunya The Good Bad Mother.

"Awalnya, saya merasa terbebani dengan go public. Beritanya pertama kali keluar saat aku syuting 'The Good Bad Mother.' Saya jadi merasa bersalah," kata Lee Do Hyun.

Sikap para rekannya di drama terbarunya membuat Lee Do Hyun lega. Pasalnya, dari para artis hingga kru produksi memahami kondisinya dan memberikan dukungan kepada pria berusia 28 tahun itu.

"Untungnya para sunbaenim dan kru memahaminya. Saya juga berterimakasih atas dukungan banyak orang," ujar Lee Do Hyun.