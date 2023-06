Klarifikasi Lengkap Tenoch Huerta, Aktor Black Panther 2 yang Dituduh Pelecehan Seksual

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Black Panther 2 Tenoch Huerta dituduh melakukan pelecehan seksual oleh Maria Elena Rios. Rios mengungkap klaim itu pada Sabtu, 10 Juni 2023 lalu.

Tak hanya menuduh sang aktor atas pelecehan seksual, Rios juga menyebutnya ‘predator seksual’. Hal itu bermula dari episode podcast yang dibintanginya. Ia meminta agar episode itu tidak ditayangkan karena merasa belum mendapat bayaran.

Setelahnya, ia menuduh Poder Prieto, pihak yang menyelenggarakan podcast itu, telah melindungi Tenoch Huerta atas dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia juga menyatakan ada korban lainnya yang akan bicara nanti. Detailnya akan diungkap dengan segera.

Tenoch Huerta buka suara

Huerta itu menyebut itu adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ia memang mengakui punya hubungan dengan Rios sekira setahun lalu tapi sudah berakhir. Ketika berakhir, Rios disebut mulai menyalahartikan hubungan mereka tersebut.

Karena ingin melindungi reputasi dan nama baiknya, pria 42 tahun itu pun membentuk tim hukum untuk menangkalnya. Ia mengaku tidak akan tinggal diam atas tuduhan yang menurutnya salah tersebut. Klarifikasinya termuat melalui Instagram Story sang aktor,

Klarifikasi Tenoch Huerta dalam bahasa Inggris:

“A false and completely unsubstantianted accusation about me has spread like wildfire – and I cannot let it go unchallenged any longer.

“About a year ago, I dated Elena for several months. It was entirely consensual at all times, as countless others can attest. And througut it was a loving, warm and mutually supportive relationship. After it ended, however, Elena began to misrepresent our interactions both privately and in front of groups of mutual friends.