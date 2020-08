'New Life', Ajakan Drive untuk Beradaptasi di Kenormalan Baru

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah pandemi Covid-19, new normal menjadi frasa yang akrab di keseharian.

Tak dapat dimungkiri wabah yang menyerang nyaris di seluruh dunia ini membatasi aktivitas di luar rumah dan mengubah banyak hal dalam kehidupan.

Dari situasi tersebut, band Drive yang diawaki Arizki (vokal), Bhusdeq (gitar), Dygo (bas), dan Rudy (drum) merilis single anyar yang berjudul New Life.

Vokalis Drive Arizki mengungkapkan, dari judul New Life semua orang mungkin bisa berasumsi bahwa 'new life' adalah kehidupan yang baru. Akan tetapi, Drive membuat lagu ini dengan melihat kehidupan yang dihadapi sekarang. Lagu New Life, kata Arizki, lebih pada sebuah ajakan untuk kita beradaptasi dan menerima dengan kondisi saat ini.

"Lirik lagu ini sederhana. Memang tidak gamblang dengan ajakan seperti mencuci tangan atau ayo pakai masker. Yang kami titikberatkan adalah penting bagi kita untuk selalu merasa bahagia, karena itu adalah salah satu poin penting untuk menjaga imunitas. Jadi beradaptasi, menerima keadaan sekarang, dan jagalah rasa bahagia," tutur Arizki via pos-el, Rabu, 19 Agustus 2020.

Lagu New Life ditulis Bhusdeq dan Dygo. Jika dibandingkan dengan lagu-lagu Drive sebelumnya, New Life terdengar berbeda. Soalnya, di lagu ini Drive hadir dengan musik yang ceria selaras dengan tema lagu ini.

"Saya membuat eksprimen sound untuk rekaman single baru ini. Idenya, lagu ini mesti enak buat dance tapi tetap ngeband. Sebenarnya jadi lebih sederhana dari aransemen Drive biasanya, tapi masing-masing personel harus mengubah gaya permainan biasanya," kata Dygo.

Untuk video klip New Life, Drive juga tampil ceria dengan warna-warna cerah seperti merah, hijau, dan merah muda. Biasanya Drive hadir dengan warna hitam, putih, atau abu-abu. Lewat warna-warni cerah itu, Drive menggambarkan bagaimana mereka membangun pesan tentang kebahagiaan dan keceriaan.