Coldplay Konser 4 Hari di Singapura, Harga Tiket Lebih Murah Dibanding di Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Band asal Inggris, Coldplay membuat kebijakan soal konser barunya di Asia Tenggara. Negara tersebut akan konser di Singapura dalam waktu yang cukup lama yakni 4 hari.

Hal ini sudah diumumkan oleh akun Instagram @livenationsg selaku promotor resmi konser Coldplay di Singapura. Berbeda dengan konser di Indonesia, Konser Coldplay di Singapura akan digelar 4 hari.

"THE WAIT IS OVER! ???????? We are proud to present Coldplay's record-breaking tour live in Singapore, where they’ll become the first act ever to play FOUR nights at our very own National Stadium! (Masa tunggu sudah berakhir, kami bangga mempersembahkan tur pemecah rekor Coldplay di Singapura. Di mana mereka akan menjadi performer yang konser 4 hari di nasional stadium," ujar @livenationsg dalam unggahan Instagramnya.

Baca Juga: Jadi Saksi, Istri Vincent Rompies Bongkar Awal Permasalahan Desta dan Natasha Rizki

Konser Coldplay di Singapura akan digelar 4 hari pada 23,24,26, dan 27 di National Stadium. Yang menarik adalah perbandingan harga tiketnya yang bikin penonton Indonesia cukup meringis. Seperti apa perbandingannya?

Harga tiket konser Coldplay di Singapura sudah diumumkan melalui situs resmi livenation. Konser bertajuk 'Coldplay: Music Of The Spheres World Tour - delivered by DHL' ini untuk pembelian tiketnya dibagi menjadi tiga skema.

Ada skema On Presale Live Nation Presale dan Artiste Presale yang dibuka pada 19 Juni 2023 pukul 14.00 WIB. Satu lagi adalah penjualan tiket Coldplay Singapura untuk umum.

Baca Juga: Tak Jadi Perpanjang Kontrak Setahun, Kylian Mbappe Siap Angkat Kaki dari PSG pada 2024

Pembelian akan dibuka pada 20 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.