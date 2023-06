Aldi Taher Go Internasional, Bakal Rekaman dan Gelar Konser di Malaysia

PIKIRAN RAKYAT - Konser musik eksklusif bertajuk Forplay Tribute to Coldplay yang bakal digelar Aldi Taher menggemparkan jagat maya. Menggandeng platform distribusi dan manajemen tiket, Loket.com, konser Forplay Aldi Taher Martin Live in Concert Tribute to Coldplay ini diselenggarakan pada 3 Juli 2023 di Bengkel Space, Jakarta.

Konser rencananya dimulai pukul 20.00 sampai dengan 23.59 WIB.

Adapun tiket konser ini terdiri atas dua kategori tiket. Pertama, tiket presale dengan harga Rp120 ribu, dan kedua VIP Sofa ((Include Voucher FnB Rp75 ribu + VIP Merchandise) dengan harga Rp200 juta.

Menariknya, semua kategori tiket tersebut ludes terjual. Dilihat Pikiran-Rakyat.com tiket presale berstatus full booked, dan tiket VIP Sofa berstatus sold out.

Rencananya presale tiket Forplay Tribute to Coldplay akan kembali dibuka pada 13 Juni mendatang.

"Coba lagi tanggal 13 ya," ucap Aldi Taher lewat unggahan Instagram pribadinya.

Antusias penonton Indonesia untuk datang ke konser Aldi Taher tribute untuk Coldplay rupanya menarik perhatian produser asal Malaysia, Hadi Rumnan.

Hal ini disampaikan Aldi Taher lewat unggahan Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Aldi Taher membagikan pula tangkapan layar panggilan videonya bareng Hadi Rumnan.

Aldi Taher bahkan diminta menggelar konser serupa di Malaysia.