Indonesia Dance Company Siap Gelar Pertunjukan Tari The Dance of Life di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT - Mengusung tajuk The Dance of Life, Indonesia Dance Company siap menggelar pertunjukan tari pada Minggu, 25 Juni 2023, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Pergelaran The Dance of Life merupakan persembahan karya anak bangsa demi kebanggan serta cinta terhadap seni dan budaya Indonesia.

Pertunjukan yang melibatkan para penari, pemusik, dan koreografer yang sudah sangat mumpuni di bidangnya ini memiliki misi untuk mengedukasi generasi muda agar mengenal budaya Indonesia.

Pada The Dance of Life akan ditampilkan salah satunya tarian Papua with Love karya Rayen dan Ari Prajanegara. Tarian ini menggabungkan gerakan tari Papua dan tari modern.

Di bawah pimpinan Claresta Alim, Indonesia Dance Company adalah wadah profesional dalam pengembangan karier para seniman tari yang berkualitas di Indonesia.

Claresta mengatakan, bersiaplah untuk terpesona saat menyaksikan The Dance of Life.

Menurut Claresta, pertunjukan ini akan memamerkan bakat-bakat luar biasa para penari terbaik Indonesia yang telah meraih penghargaan internasional.

Selain tari Papua with Love, The Dance of Life juga ajan menampilkan beragam tarian balet klasik antara lain cuplikan dari Flame of Paris, Satanella, Le Corsaire, Swanlake, Don Quixote, kontemporer, dan modern.

"Ide ini tercetus ketika muncul pertanyaan dalam diri saya, apa yang bisa kami berikan kepada bangsa Indonesia? Lalu dengan tekad kuat, kami berkontribusi melalui karya yang kami persembahkan untuk Indonesia," tutur Claresta, Jumat, 9 Juni 2023.