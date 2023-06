Tiket Konser Charlie Puth in Jakarta Siap Dijual, Berikut Seat Plan Lengkap dengan Harganya

PIKIRAN RAKYAT - Pencinta musik Tanah Air kembali dibuat bahagia usai salah satu artis mancanegara, Charlie Puth mengumumkan akan menggelar konser di Jakarta.

Charlie Puth dikonfirmasi menggelar konser di Jakarta pada 8 Oktober 2023 mendatang. Konser bertajuk The "Charlie" Live Experience itu akan berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

"ASIA. Pre sale access if you're on my newsletter!" kata Charlie Puth lewat unggahan di akun Instagramnya.

PK Entertainment dan Live Nation yang berperan sebagai promotor konser ini juga telah mengonfirmasi kabar ini di media sosial. Sejumlah detail lain, termasuk harga tiket dan seating plan juga telah diumumkan.

Untuk harga tiket, yang paling murah dibanderol dengan harga Rp1.550.000. Sementara yang termahal adalah Rp5.350.000 yang disertakan dengan sejumlah benefit khusus. Harga yang dicantumkan, belum termasuk pajak dan biaya platform.

Penjualan tiket akan dibagi dalam tiga gelombang. Artist presale akan dibuka pada 13 Juni 2023 pukul 10 WIB.

Sementara presale yang merupakan kerja sama dengan bank sponsor (BCA), digelar ada 15 Juni 2013 pukul 10:00 hingga 23:59 WIB.