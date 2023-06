7 Vokalis Rock Dunia yang Berpengaruh, Salah Satunya Mick Jagger

PIKIRAN RAKYAT - Dalam dunia musik, rock telah menjadi genre yang ikonik dan mendunia sejak pertengahan abad ke-20.

Salah satu elemen penting dalam musik rock adalah vokalis yang mampu menghidupkan lagu-lagu dengan kekuatan vokal mereka yang luar biasa.

Dalam artikel ini, Pikiran-rakyat.com akan mengupas beberapa vokalis rock yang tidak hanya mendunia, tetapi juga telah memberikan pengaruh besar dalam dunia musik.

Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 7 vokalis rock yang telah memberikan pengaruh besar dalam dunia musik.

1. Freddie Mercury - The Voice of Queen

Tidak ada daftar vokalis rock lengkap tanpa menyebutkan nama legendaris Freddie Mercury. Vokalis utama band Queen ini dikenal dengan suara kuat, jangkauan vokal yang luar biasa, dan kemampuan panggung yang mengagumkan.

Nama asli Freddie Mercury adalah Farrokh Bulsara. Ia memimpin Queen meraih kesuksesan besar dengan lagu-lagu ikonik seperti "Bohemian Rhapsody," "We Will Rock You," dan "Don't Stop Me Now."

Bakatnya yang luar biasa dan pengaruhnya yang mendunia menjadikannya sebagai salah satu vokalis rock terbesar sepanjang masa.

2. Kurt Cobain - The Grunge Icon

Kurt Cobain, vokalis band Nirvana, menjadi ikon grunge yang mengguncang dunia musik pada tahun 1990-an.