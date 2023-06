Aldi Taher Gelar Konser Forplay Tribute to Coldplay, Tiket VIP Dijual Rp100 Juta Ludes Hanya Sejam

PIKIRAN RAKYAT – Sosok Aldi Taher tak henti-hentinya menuai sorotan publik sejak viral nyaleg dari dua partai hingga menjadi bintang tamu di stasiun televisi swasta dan acara musik. Terbaru, pria berusia 39 tahun itu kembali menghebohkan warganet dengan menggelar konser musik.

Berbeda dari konser musik yang biasa ia bintangi, konser kali ini lebih eksklusif lantaran menggandeng platform distribusi dan manajemen tiket, Loket.com. Konser kali ini bertajuk "Forplay Aldi Taher Martin Live in Concert Tribute to Coldplay".

Gelaran konser ini diumumkan langsung oleh Aldi Taher melalui media sosial pribadinya di Twitter @alditaher_indo.

“Assalamu’alaikum Wr. Wb. Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Selamat Sejahtera bagi kita semua

Look at the stars Look how they shine for you. SOBAT BINGUNG SIAP - SIAP WAR TIKET JAM 12 SIANG NANTI!! FORPLAY BY ALDI MARTIN TAHER” tulis Aldi Taher dalam cuitannya.

Mengintip laman penjualan tiket konser Aldi Taher di Loket.com, acara tersebut akan diselenggarakan pada 3 Juli 2023 di Bengkel Space, Jakarta. Konser rencananya dimulai pukul 20.00 sampai dengan 23.59 WIB.

Adapun tiket konser ini mulai dijual pada hari ini, Sabtu, 10 Juni 2023 mulai pukul 12.00 WIB, terdiri atas dua kategori tiket. Pertama, tiket presale dengan harga Rp120 ribu, dan kedua VIP Sofa ((Include Voucher FnB Rp. 75,000,000 + VIP Merchandise) dengan harga Rp200 juta.

