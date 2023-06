Putri Ariani pada Simon Cowell: Terima Kasih Membuat Mimpiku Jadi Nyata

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani, penyanyi Indonesia yang mengguncangkan dunia lantaran aksinya di atas panggung America's Got Talent berucap terima kasih kepada Simon Cowell. Penyanyi 17 tahun itu menuturkan, momen saat kebersamaannya dengan juri ajang pencarian bakat tersebut tak bisa dilupakannya.

"Terima kasih banyak @simoncowell untuk momen terindah dan tak terlupakan dalam hidup saya. Terima kasih telah membuat mimpiku menjadi nyata," ujar Puri Ariani melalui unggahan Instagram-nya.

Penyanyi kelahiran Riau itu menuturkan, tak tahu bagaimana caranya meluapkan kegembiraan tersebut. Putri Arini menilai, pengalamannya di atas panggung America's Got Talent benar-benar ajaib.

Dalam unggahan media sosialnya Simon Cowell menilai, banyak orang yang menyukai Putri Ariani sebagaimana dia menyukai pelatun Loneliness itu.

"Sepertinya semua orang menyukai @arianinismaputri seperti saya," kata komposer kondang itu.

Penampilan Putri di atas panggung America's Got Talent kala membawakan lagunya Loneliness dan Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon membuat namanya trending. Sederet pesohor tak henti memuji aksi tersebut.

Kepiawaiannya bernyanyi sambil berpiano seolah menghipnotis penonton. Tak sedikit yang menitikkan air mata dibuatnya.

