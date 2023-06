Berseteru dengan Tasyi Athasyia, Tasya Farasya: Gue Hampir Mati Keguguran karena Shock

PIKIRAN RAKYAT - Selebgram Tasya Farasya akhirnya buka suara perihal fitnahan yang dilontarkan Tasyi Athasyia. Pada Agustus 2022 lalu, saudara kembar ini membuat kehebohan karena dikabarkan tak akur.

Perseteruan mereka bermula ketika Tasyi Athasyia tidak hadir ke acara ulang tahun anak Tasya Farasya. Spekulasi negatif bermunculan di masyarakat, sehingga Tasyi Athasyia melakukan klarifikasi untuk meluruskan alasan dia tidak hadir di acara Tasya Farasya.

Namun Tasyi Athasyia justru menuduh Tasya Farasya telah menggunakan akun palsu untuk menjelekkan namanya di hadapan brand. Tasyi juga menuduh Tasya Farasya telah menyuruh tinya untuk mengunggah video elang gagak demi menghujat dirinya.

Terkait unggahan elang gagak, Tasya Farasya meluruskan bahwa video tersebut diunggah timnya hanya untuk memberikan semangat kepada Tasya yang saat itu baru saja keguguran, bukan untuk menyerang Tasyi Athasyia.

Menurut Tasya Farasya, semua timnya tidak ada waktu untuk mengunggah video yang dimaksus Tasyi Athasyia. Dia bercerita, ketika berseteru dengan kembarannya, Tasya Farasya hampir meninggal karena keguguran.

"Team gue bikin akun2? Minta buktinya sini gue tunggu sampe mati kalo ada, team gue sehari edit 10 pidio ga ada waktu say. Repost quotes? Thats called support not campaign, karena kita family. Gue waktu itu hampir mati keguguran karena shock. Trus team gue yg gue anggep keluarga cuma upload tanpa nyindir siapapun. Cuma niat nguatin gue ga ditujukan ke siapapun," ujarnya.

Tasya juga memberikan peringatan pada orang-orang yang telah menghina ibu dan timnya. "Hina gue gapapa, jgn hina ibu, dan team gue, dan jangan ngarang kayak orang oon," ucapnya.

Dalam kolom komentar tersebut, Tasya Farasya membantah soal akun palsu yang dituduhkan Tasyi Athasyia. Ibu dua anak itu mengaku tidak pernah membuat akun palsu untuk menyerang siapapun, dia menyebut cerita tersebut hanyalah cerita kembarannya.