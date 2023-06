Putri Ariani Terharu Penampilannya di America's Got Talent Diapresiasi: Masih Merasa Ini Mimpi

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani menyampaikan rasa terima kasihnya atas semangat dan apresiasi yang telah diberikan pelbagai pihak. Dia mengungkap, tak menyangka dengan hal tersebut.

"Terimakasih Banyak Semuanya atas support dan apresiasi yg sangat Luar biasa untuk Putri, i never expected that it will happen to me," tutur Putri Ariani.

Dia menilai, masih merasa hal tersebut merupakan mimpi. Hal itu membuatnya terharu.

"I love you all," ujarnya menegaskan.

Unggahan itu dibanjiri komentar netizen, tak sedikit pesohor yang mengomentarinya. Menyebut penampilan penyanyi 17 tahun itu bikin bangga.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga legenda musik Indonesia Hetty Koes Endang, tak absen menyampaikan apresiasi. Sandhy Sondoro bahkan menilai, Putri menyanyi dan berpiano dengan sepenuh hati dan jiwa.

"THE REAL SOUL SINGER," tutur Sandhy Sondoro.

Penampilan Putri di atas panggung America's Got Talent membuatnya jadi perhatian. Salah satu juri ajang pencarian bakat itu bahkan menyebut Putri sebagai salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di atas panggung itu.