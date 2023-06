5 Musisi Indonesia Puji Bakat Putri Ariani, Salah Satunya Mantan Mentor di The Voice Kids Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani hingga kini masih menjadi sorotan publik lantaran berhasil memukau para hadirin di panggung America's Got Talent 2023.

Putri Ariani berhasil meraih golden buzzer langsung dari salah satu juri GTA 2023, Simon Cowel pada Selasa, 6 Juni 2023.

Saat itu, Putri Ariani dengan lagu buatan sendiri berjudul Loneliness berhasil memukau hadirin dan para juri AGT 2023, mulai dari Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel hingga Sofia Vergara.

Tak hanya Loneliness, Putri Ariani juga membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon.

Adapun beberapa musisi yang memberikan pujian dan apresiasi terhadap bakat Putri Ariani terlihat sebagai berikut:

1. Charly Van Houten

Vokalis Setia Band, Charly Van Houten memuji Putri Ariani yang tak dikenal secara pribadi, tetapi mampu membuatnya bangga dan ikut menangis bahagia

Charly, kemudian mengucapkan terima kasih pada Putri Ariani yang membuat nama Indonesia terangkat lebih tinggi di mata internasional.

"Saya upload bukan karena kenal dan memang tidak kenal, ini hanya semata karena saya merasa sangat bangga dan menangis bahagia atas pencapaian prestasinya di luar sana," ujar Charly Van Houten dalam unggahan akun Instagram pribadinya.