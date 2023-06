Putri Ariani Ucapkan Terima Kasih, Ridwan Kamil: Otw The Legend

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani, jawara Indonesia's Got Talent mengungkapkan terima kasih usai pelbagai pihak memuji aksinya di atas panggung America's Got Talent 2023. Dia menuturkan, tak pernah menyangka mendapat apresiasi tersebut.

"I never expected that it will happen to me, sampai sekarang Putri masih merasa ini mimpi," tutur Putri Ariani dalam unggahan akun Instagram miliknya.

Dalam unggahannya, dia juga mengungkapkan begitu terharu karena penampilannya telah diapresiasi. Pelbagai pihak lantas membanjiri kolom komentar unggahannya.

Baca Juga: Kisah Pedagang di Banjaran Bandung yang Menangis Semalaman karena Senang Dagangannya Dibeli Bupati

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu yang mengomentari unggahan itu.

"You are the best otw the legend. Doa kami menyertaimu," tutur Ridwan Kamil.

Selain Ridwan Kamil, sejumlah selebritas juga mengomentari unggahan tersebut. Dari Hetty Koes Endang hingga Elvy Sukaesih, para musisi memberi pujian untuk penyanyi 17 tahun itu.

"Bunda baru tau ada sosok permata yg baru di asah," kata Hetty Koes Endang.

Baca Juga: Daftar 17 Ketua DPD Parpol di Jawa Barat dan Posisinya Saat ini