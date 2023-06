Cerita Putri Ariani: Dulu Diabaikan, Kini Dipuja di Negeri Orang

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani berhasil mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell berkat penampilan apiknya di America's Got Talent 2023.

Di panggung America's Got Talent Putri Ariani menyanyikan lagu ciptaannya berjudul Loneliness, selain itu, Putri Ariani juga membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton John sembari memainkan piano.

Kepiawaiannya menyanyi dan memainkan piano tak pelak berhasil mendapat sorotan. Tak sedikit yang menitikkan air mata saat menyaksikan penyanyi berusia 17 tahun itu beraksi.

Simon Cowell bahkan tak segan mengungkapkan, Putri Ariani merupakan salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di America's Got Talent.

Baca Juga: Pesan Nadiem Makarim untuk Putri Ariani yang juga Berprestasi di Bidang Akademik

Dia juga memberikan Golden Buzzer, tiket yang mengantar peraihnya untuk langsung tampil di panggung secara live.

Namun di balik prestasinya itu, Putri Ariani rupanya pernah mengalami kejadian yang tak menyenangkan.

Kejadian ini diceritakan oleh Melanie Subono di akun Instagram pribadinya. Melanie Subono menyebut dahulu Putri Ariani pernah mendapatkan perlakuan yang buruk dari penonton di Indonesia.

"You got what u deserve ya @arianinismaputri … dan tetap dan selalu baiklah pada mereka yang sebelum nya support maupun nyuekin," kata Melanie Subono.