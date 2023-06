Iko Uwais Berperan dalam Film The Expendables 4, Netizen: Bangga Banget

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu aktor laga terbaik Indonesia, Iko Uwais, kembali membuat netizen berdecak kagum atas pencapaiannya.

Pasalnya, Iko Uwais menjadi salah satu pemeran dalam film fenomenal Expendables 4 yang sudah dinanti banyak penggemar.

Sang aktor mempromosikan akan tayangnya trailer dari film tersebut di akun Instagram pribadinya.

“They’ll die when they’re dead. #expend4bles - Trailer tonight!” ucap Iko Uwais.

Sontak, ucapan selamat dan tepuk tangan netizen Indonesia memenuhi kolom komentar instagram Iko Uwais, termasuk Joe Taslim.

“Pasar taruhan dibuka, all my money on IU!” kata Joe Taslim.

“Gak sabar liat trailer terus mewek bangga banget nama bang Iko sejajar sama legend itu Masyaallah,” kata salah satu netizen.

