Netizen Minta Putri Ariani Tak Pulang ke Indonesia: Jangan Sampai Golden Buzzer Sia-sia

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani penyanyi disabilitas netra asal Yogyakarta berhasil menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, ia sukses mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent 2023.

Bahkan para juri terpukau melihat penampilan Putri Ariani di atas panggung membawakan lagu ciptaannya sendiri Loneliness. Salah satu juri, Simon Cowell bahkan meminta Putri untuk menyanyikan lagu lain yaitu Sorry Seems to be the Hardest Word dari Elton Jhon.

"Menurutku, kamu adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di acara kami," kata Simon kepada Putri sambil memeluk erat.

Melihat prestasi yang diraih anak bangsa tersebut, banyak politikus yang ikut bangga terhadap Putri. Banyak dari mereka yang mengapresiasikan kehebatan Putri di balik kekurangannya.

Salah satu politikus yang memuji Putri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia mengaku akan memberikan dukungannya untuk mewujudkan impiannya dan meminta perempuan berusia 17 tahun ini untuk melihat unggahannya di Twitter.

"Putri, semoga kamu melihat postingan ini. Jika kamu butuh support dalam mewujudkan mimpimu, kami di @kemenparekraf siap membantunya," ujar Sandiaga Uno Rabu 7 Juni 2023 dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam akun Twitter @sandiuno.

Ia pun mengucapkan selamat kepada orang tua Putri dan mengaku bangga dengan talenta yang dimiliki oleh anaknya.

"Untuk orang tua Putri, saya ucapkan selamat. Berkat kalian Putri bisa sampai ke level ini. Sekali lagi, saya sangat bangga dengan talenta dan keberanian Putri" katanya.