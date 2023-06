Putri Ariani: Melihat dengan Hati Bermusik dengan Rasa

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani, pemenang Indonesia's Got Talent 2014 menjadi penyanyi Indonesia yang mendapat golden buzzer di America's Got Talent 2023. Dia mendapatkannya dari Simon Cowell.

Nama Putri Ariani menjadi viral di media sosial, aksinya membawakan lagu ciptaannya sendiri, Loneliness, sukses membikin Simon Cowell ketagihan. Komposer musik itu bahkan meminta penyanyi berusia 17 tahun itu kembali bernyanyi.

Di atas panggung America's Got Talent, penyanyi disabilitas netra itu membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon. Lagu itu membuat hadirin takjub, kompak melakukan standing ovation.

Dilihat dari bio akun Instagram, dia menuliskan pernyataan yang menggambarkan kehidupannya.

Baca Juga: Kisah Pedagang di Banjaran Bandung yang Menangis Semalaman karena Senang Dagangannya Dibeli Bupati

"MELIHAT DGN HATI BERMUSIK DGN RASA," demikian bio Instagram Putri Ariani.

Aksi memukau pencipta lagu Mimpi itu mendapat ragam komentar positif dari netizen. Bahkan, para pesohor juga mengungkapkan, bangga dan takjub dengan pencapaian tersebut.

Terlebih, dia juga mendapat golden buzzer dalam ajang pencarian bakat tersebut. Tak sedikit pesohor Tanah Air yang secara terang-terangan mengungkapkan kekagumannya.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, merasa bangga dengan penampilan Putri Ariani. Eks Wali Kota Bandung itu menuturkan, terharu dengan penampilan pelantun Tak Mampu Lupa itu.