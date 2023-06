Daftar 6 Komentar Pesohor Lihat Aksi Putri Ariani di America's Got Talent 2023

PIKIRAN RAKYAT - Aksi memukau Putri Ariani, jawara Indonesia's Got Talent 2014 yang menggemparkan panggung America's Got Talent 2023 hingga mendapat golden buzzer menjadi perhatian dunia. Tak sedikit yang merasa bangga melihat talenta Indonesia itu berkiprah di sana.

Saat membawakan lagu ciptaannya sendiri, Loneliness, Putri Ariani bahkan membuat seluruh hadirin standing ovation. Begitu pula saat membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon.

Pelbagai komentar positif ditunjukkan berbagai pihak. Bukan hanya netizen, para pesohor Tanah Air juga mengatakan, bangga dengan Putri Ariani.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno hingga Capres yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, juga menyampaikan kekagumannya atas aksi Putri Ariani di atas panggung. Bahkan, sejumlah selebritas juga turut mengomentari aksi penyanyi berusia 17 tahun itu.

Berikut 6 komentar pesohor Indonesia melihat aksi Putri Ariani di panggung America's Got Talent:

1. Charly Vanhouten

Melalui unggahan Instagram, vokalis Setia Band Charly Vanhouten secara terang-terangan memuji Putri Ariani. Dia mengatakan, sangat bangga dan menangis atas pencapaian pencipta lagu Loneliness itu.

"Terima kasih @arianinismaputri Karyamu sudah buat Saya Bangga Dan nama Indonesia menajdi semakin bermakna Di mata Dunia," ujar dia.

2. Rossa