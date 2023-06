Putri Ariani Layak Dapat Grammy Award, Juri AGT Heidi Klum: Kisah yang Sangat Menginspirasi

PIKIRAN RAKYAT – Putri Ariani (17) masih menjadi buah bibir di media sosial, setelah menampilkan performa menakjubkan di panggung America's Got Talent (AGT). Salah satu juri, Heidi Klum bahkan mengatakan bahwa Putri layak mendapatkan Grammy Award di masa depan.

Penampilan Putri berbuah sanjungan dari para juri, sorak sorai hingga standing ovation dari penonton di studio AGT. Model sekaligus juri AGT, Heidi Klum menjadi salah satu orang yang ikut terpukau oleh aksi panggung Putri.

Dia lantas mengunggah potongan video dari penampilan Putri di acara America's Got Talent dengan bunyi takarir yang tak kalah membanggakan. Heidi mengaku melihat potensi besar dalam diri Putri Ariani di masa mendatang.

"What an inspiring story… What an incredible voice… I can see a Grammy in the future for Putri. (Kisah yang sangat menginspirasi, suara yang sangat luar biasa. Aku bisa melihat (peluang) Grammy di masa depan untuk Putri," kata Heidi Klum dalam takarirnya, ditutup dengan emotikon hati, dilihat Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 8 Juni 2023.

Video dalam cuitan Heidi Klum itu sudah disaksikan 1,8 juta kali di Twitter. Puluhan ribu like dan retweet juga menghiasi unggahan Heidi, sedang kolom komentarnya dipenuhi ungkapan pujian bagi Putri, sebagaimana cuitan juri America's Got Talent tersebut.

Selain itu, Heidi juga terlihat me-retweet unggahan soal Putri, oleh akun @AGTauditions. “Putri Ariani’s vocals and heartfelt original song touched our souls. Such an incredible talent at just 17 years old. (Vokal Putri Ariani dan lagu buatannya telah menyentuh hati serta jiwa kita. Talenta luar biasa di usia 17 tahun),” ucap takarir unggahan tersebut.

Putri Ariani, Penerima Golden Buzzer Pertama dari Indonesia

Penyanyi berusia 17 tahun asal Indonesia, Putri Ariani sukses menggegerkan publik Tanah Air melalui penampilan memukaunya di ajang internasional America's Got Talent 2023, pada Rabu, 7 Juni 2023.

Suara dan kepiawaian Putri memainkan piano menarik kuat atensi empat juri ajang pencarian bakat tersebut. Bahkan, usai penampilan, Putri Ariani diminta Simon Cowell, salah seorang juri yang biasanya terkenal dengan kritik pedas, memintanya menyanyikan lagu kedua.