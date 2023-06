Majalah Billboard Soal Putri Ariani di AGT 2023: Dia Jaga Mimpinya Tetap Hidup

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani dan penampilan perdananya di America's Got Talent 2023 terus menjadi perbincangan publik. Billboard, majalah musik tertua di dunia yang bermarkas di New York, AS pun ikut menyoroti penyanyi disabilitas netra asal Indonesia itu.

Putri Ariani dalam penggambaran Billboard, adalah gadis muda yang menambah gemerlap panggung America's Got Talent 2023, yang dipercaya sebagai musim emas ajang kelas dunia itu.

Bahkan, sesi perkenalan Putri Ariani dianggap sebagai pendekatan untuk memasuki dunia murni yang disajikan penyanyi disabilitas berusia 17 tahun itu.

"Itu bukan perkenalan, tapi pelajaran tentang bakat murni," bunyi laporan Billboard tentang penggambaran sosok Putri Ariani, dikutip Pikiran-Rakyat.com pada Rabu, 7 Juni 2023.

Lebih lanjut, Putri Ariani yang mampu mengatasi kendala disabilitas netra di atas panggung juga disinggung, saat bernyanyi dianggap sebagai momen pas untuknya merasa seperti superstar.

Bagian menakjubkan pun tiba, Putri Ariani memilih menyajikan lagu ciptaan sendiri dalam penampilan pertama di America's Got Talent itu.

"Anak muda itu (Putri Ariani) menjaga mimpinya tetap hidup dengan membawakan lagu asli (ciptaan sendiri-Loneliness)," ujar laporan Billboard.