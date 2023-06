Putri Ariani Raih Golden Buzzer di America's Got Talent, Politikus PKS Ingat Penampilannya di Acara Milad

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani telah membuat bangga banyak orang Indonesia setelah mendapat Golden Buzzer di ajang America's Got Talent (AGT) 2023. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi ikut memuji prestasi Putri Ariani di America's Got Talent 2023.

Menurutnya, sebelum ramai dibicarakan karena prestasinya America's Got Talent, Putri Ariani juga tampil di acara milad ke-21 PKS.

"Selamat untuk Putri Ariani yang memberikan penampilan keren di AGT," ujar

Habib Aboe Bakar Alhabsyi melalui cuitan di akun Twitter @aboebakar15 pada 7 Juni 2023.

"Putri adalah salah satu talent yang kemarin menyemarakkan Milad 21 @PKSejahtera, turut berbangga atas capaiannya," ujarnya lagi.

Putri Ariani meraih Golden Buzzer dari salah satu juri GTA 2023, Simon Cowel. Penampilannya memukau para juri dengan membawakan lagu berjudul "Loneliness".

Selain itu, Putri Ariani juga membawakan lagu "Sorry Seems to Be the Hardest Word" dari Elton John.

Lagi-lagi dewan juri dan penonton ikut standing ovation setelah melihat Putri Ariani menyanyikan lagu Elton John itu.

Setelah tampil Putri Ariani membeberkan mimpi-mimpinya di dunia tarik suara, mulai dari ingin berkuliah di Juilliard College of Music hingga mengikuti jejak diva ternama dunia, Whitney Houston.