Susi Pudjiastuti Beri Ucapan Selamat pada Putri Ariani yang Dapat Golden Buzzer: Teruskan Cita-citamu

PIKIRAN RAKYAT – Lolosnya Putri Ariani, remaja 17 tahun asal Yogyakarta, dalam tahap audisi setelah mendapat Golden Buzzer di America’s Got Talent 2023 disambut bahagia banyak pihak. Tak hanya oleh para seniman, namun juga tokoh besar.

Video audisi Putri Ariani di ajang pencarian bakat dunia America’s Got Talent 2023 kini tengah viral di media sosial, dan trending topic di Twitter Indonesia. Masyarakat Indonesia merasa sangat bangga dengan kemampuan Putri di ajang tersebut.

Bahkan sosok mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Susi Pudjiastuti menyoroti aksi Putri Ariani. Pemilik perusahaan Susi Air ini bahkan sangat bangga dengan wakil Indonesia di ajang America’s Got Talent 2023 itu.

Rasa bangga Susi Pudjiastuti terhadap Putri Ariani diungkapkannya di akun Twitter pribadinya pada Rabu, 7 Juni 2023. Susi tak lupa memberi ucapan selamat kepada mantan kontestan Indonesia Got Talent 2014.

Baca Juga: Praktik Online Scam Meluas, Kemenlu Ingatkan Warga Jangan Mudah Tergiur dengan Tawaran Kerja di Luar Negeri

Susi meminta Putri Ariani untuk selalu meneruskan cita-citanya di dunia musik Tanah Air. Susi juga berharap yang terbaik untuk remaja 17 tahun tersebut.

“Ya alloh.. ikut bangga untk Adik Putri Ariani .. Selamat dan teruskan cita citamu. Semoga Alloh selalu memberikan kelebihan dan kemuliaan untukmu .. Selamat atas prestasinya,” ujar Susi Pudjiastuti di akun Twitter pribadinya.

Rasa bangga juga disampaikan oleh seniman-seniman Tanah Air kepada Putri Ariani. Terpantau ada Rossa, Novia Bachmid hingga Kiky Saputri memberi ucapan selamat dan menyampaikan rasa bangganya kepada putri.

“Masya Allah, ga berhenti nangis + merinding. PROUD of you Putri Ariani (emoji love) Our Angel,” ujar Kiky, dari Twitter @kikysaputrii.