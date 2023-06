Daftar 10 Peraih Golden Buzzer dari Simon Cowell, Terbaru Putri Ariani

PIKIRAN RAKYAT – Putri Ariani meraih Golden Buzzer dalam audisi America’s Got Talent 2023 yang videonya viral. Ia mendapat tiket spesial itu dari Simon Cowell, salah satu juri ajang pencarian bekat tersebut.

Nama Putri Ariani menjadi pembicaraan publik usai penampilannya mendapat standing ovation juri dan penonton America’s Got Talent. Ia menampilkan bakat bernyanyinya yang sudah diasah sejak masih sangat belia.

Ternyata Putri bukan satu-satunya peraih Golden Buzzer dari Simon Cowell tersebut. Ada sembilan nama lain yang beruntung mendapat tiket khusus menuju babak live show ajang itu yang tahun ini dijadwalkan digelar mulai 22 Agustus 2023 mendatang.

Daftar peraih Golden Buzzer dari Simon Cowell

1. Calysta Bevier

Calysta Bevier mendapat Golden Buzzer usai tampil dalam audisi Season 11 AGT tersebut tahun 2016. Kala itu ia yang masih berusia 16 tahun menyanyikan lagu Fight Song karya Rachel Platten. Simon Cowell yang baru pertama kali menjadi juri mengganjarnya dengan tiket spesial.

2. Mandy Harvey

Pada season 12 atau tahun 2017 lalu, ada nama Mandy Harvey yang penampilannya memukai Cowell. Ia menampilkan bakat menyanyi lewat lagu Try yang diciptakannya sendiri.

3. Michael Ketterer

Bakat menyanyi peserta America’s Got Talent kembali menjadi alasan diberikannya Golden Buzzer oleh Simon Cowell. Pada season 13 tahun 2018, Michael Ketterer beruntung meraihnya usai menyanyikan lagu berjudul Us dari James Bay.

4. Kechi

Kechi juga beruntung mendapat tiket spesial itu dari Cowell. Ketika itu, tahun 2019 dalam ajang audisi AGT: The Champions, penampilan penyintas kecelakaan pesawat itu memukai Cowell lewat lantunan lagu You Are The Reason dari Calum Scott.