Suara Putri Ariani Pukau Juri America's Got Talent: Malaikat Turun di Panggung Kami

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi muda asal Indonesia, Putri Ariani berhasil bikin heboh masyarakat tanah air pada Rabu, 7 Juni 2023. Pasalnya, ia berhasil tampil memukau di ajang internasional America's Got Talent 2023.

Di hadapan empat juri ajang pencarian bakat tersebut, Putri Ariani berhasil tampil gemilang. Suara emasnya membuat para penonton yang hadir berdecak kagum hingga memberikan standing ovation.

Pujian positif juga dilayangkan oleh juri-juri America's Got Talent, salah satunya Howie Mandel dan Sofia Vergara. Ia bahkan menyebutkan jika Putri Ariani adalah sosok malaikat yang hadir di acara tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Howie usai Putri Ariani membawakan lagu 'request' spesial dari juri lainnya yakni Simon Cowell. Simon meminta Putri Ariani untuk menyanyikan lagu Sorry Seems To Be The Hardest Word karya Elton John.

Putri yang baru berusia 18 tahun tersebut berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Tak sedikit penonton menitikan air mata melihat suara emas penyanyi muda tersebut.

Sofia Vergara adalah juri pertama yang memberikan komentarnya pada Putri Ariani.

"We mesmerized by your voice. You're an angel (kami terpesona dengan suaramu, kamu adalah malaikat)," kata dia mengomentari Putri Ariani.

