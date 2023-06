Model Top AS Ungkap Peluang Putri Ariani Raih Grammy Awards Usai Terpukau dengan Suaranya

PIKIRAN RAKYAT - Para juri dan penonton America's Got Talent 2023 dibuat takjub oleh penampilan penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani. Saat tampil, Putri Ariani menyanyikan lagu ciptannya berjudul "Loneliness".

Salah satu juri America's Got Talent 2023, Heidi Klum, bahkan berharap Putri Ariani suatu saat akan meraih penghargaan Grammy Awards.

Heidi Klum secara pribadi takjub saat mendengar suara emas Putri Ariani. "Sungguh kisah yang menginspirasi. Suara yang luar biasa. Saya yakin Putri Ariani bisa meraih Grammy Awards suatu hari nanti," ujar Heidi Klum melalui cuitan di akun Twitter @heidiklum pada Rabu, 7 Juni 2023.

Heidi Klum juga memuji penampilan Putri Ariani yang suaranya membuat siapa pun yang mendengarkannya akan tersentuh dan meneteskan air mata.

Sebelum mengikuti America's Got Talent, Putri Ariani sudah beberapa kali mengikuti berbagai ajang pencarian bakat seperti Indonesia's Got Talent dan The Voice Kids Indonesia.

Dia mengawali karier bermusik pada usia 8 tahun di ajang Indonesia's Got Talent (IGT) pada 2014.

Dalam audisi IGT 2014, Putri menampilkan bakat bernyanyi menakjubkan lewat lagu Listen milik Beyonce. Dia saat itu, sukses membuat masing-masing juri meneteskan air mata.

Video audisi IGT 2014 yang menampilkan suara emas Putri Ariani juga meraup 13 juta penayangan di YouTube sampai hari ini.

Berlanjut dari itu, Putri Ariani yang berusia 11 tahun kembali mengikuti ajang pencarian bakat di The Voice Kids Indonesia Season 2 pada 2017.