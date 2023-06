Kiky Saputri Merinding Lihat Putri Ariani Raih Golden Buzzer America’s Got Talent 2023: Gak Berhenti Nangis

PIKIRAN RAKYAT – Komika Kiky Saputri ikut mengomentari keberhasilan Putri Ariani di ajang America’s Got Talent 2023. Artis itu mengaku merinding saat melihat penampilan sang penyanyi tersebut.

Putri Ariani sukses meraih Golden Buzzer di audisi America’s Got Talent 2023. Tiket spesial itu dipersembahkan Simon Cowell, salah satu juri audisi tersebut. Videonya viral hingga dikomentari banyak warganet tak terkecuali tokoh nasional seperti Sandiaga Uno.

Kiky Saputri mengaku bangga dengan penampilan penyanyi yang pernah meraih juara Indonesia’s Got Talent 2014 atau musim kedua tersebut. Ia mengungkap rasa bangganya itu lewat cuitan Twitter @kikysaputrii pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023.

"Masya Allah, ga berhenti nangis + merinding. PROUD of you Putri Ariani ❤️❤️ Our Angel," katanya lewat cuitan yang sudah dilihat lebih dari 90 ribu kali oleh warganet tersebut.

Warganet lainnya juga mengamini apa yang disampaikan komika pemain situasi komedi Lapor Pak! tersebut. Menurut mereka, seharusnya sosok seperti Putri Ariani yang layak tampil di televisi.

"Harusnya yang seperti putri ini yang layak buat ada di tv. Inspirasi dan membanggakan," kata akun Twitter @blacksk****

"Dari pertama Putri muncul di TV ikut Indonesia's Got Talent, perfomnya bikin nangis, sekarang perfom di Amerika pun bikin gw nangis, semoga sukses selalu Putri Ariani nan cantik jelita," ujar akun @yasmi*****

"Beneran, aku yang cowok aja sampe banjir air mata. Kandungan bawangnya gak kira²... Simon yang terkenal paling ketus, kritis, dan jual mahal sampai nyamperin ke stage gitu. Bener² bikin bangga Indonesia," tutur akun @PP***