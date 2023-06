Lagu Loneliness Dikira Karya Pop Kondang, Penonton Melongo Dengar Suara Emas Putri Ariani

PIKIRAN RAKYAT – Putri Ariani berhasil mendapatkan Golden Buzzer di ajang America’s Got Talent 2023. Penyanyi 17 tahun tersebut mendapatkannya langsung dari Simon Cowell, pencetus The X Factor dan Got Talent.

Penampilan Putri Ariani dalam audisi America’s Got Talent 2023 tersebut memang sangat memukau. Ratusan penonton yang hadir di studio dan empat juri yang menilainya dibuat tak berkutik usai mendengar suara emasnya.

Putri Ariani yang datang bersama orangtuanya membawkan lagunya sendiri yang bertajuk Loneliness dalam audisi America’s Got Talent. Meski tak banyak yang tahu, penonton dibuat terpukau oleh suara dan keindahan lagu milik Putri.

Dalam tayangan audisi tersebut, terlihat sejumlah penonton dibuat melongo saat mendengarkan lagu tersebut. Tak sedikit yang memberikan standing ovation kepada Putri Ariani, termasuk keempat juri.

Simon Cowell langsung naik ke panggung dan bercakap-cakap dengan Putri dan ayahnya. Simon pun meminta lagu kedua kepada Putri untuk dinyanyikan dalam ajang tersebut.

Pada lagu kedua ini, penonton dan juri semakin dibuat terpana. Bahkan Simon Cowell terlihat tak bisa berkata-kata hanya melongo melihat penampilan remaja yang kini masih duduk di bangku sekolah menengah atas itu.

Usai penampilannya yang kedua, para juri satu per satu memberikan komentarnya. Heidi Klum menyebut bahwa teknik vokal Putri Ariani sangatlah bagus, terutama di lagu pertamanya.

Perganyian teknik vokal yang dilakukan Putri saat menyanyikan lagu pertama menuai pujian dari juri. Bahkan Howei Mandel menyebut Putri sebagai sosok superstar.