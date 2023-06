Intip Keistimewaan Golden Buzzer, Predikat yang Diraih Putri Ariani di America’s Got Talent

PIKIRAN RAKYAT – Putri Ariani, penyanyi disabilitas asal Indonesia menggemparkan dunia maya usai meraih Golden Buzzer di ajang pencarian bakat America’s Got Talent (AGT). Predikat bergengsi itu diberikan salah satu juri yang dihormati di ajang tersebut, Simon Cowell.

Golden Buzzer merupakan hal istimewa di AGT, ajang pencarian bakat yang telah digelar sejak 2006. Hingga saat ini, America’s Got Talent telah memberikan lusinan bahkan ratusan momen mendebarkan kepada penonton, tapi momen Golden Buzzer AGT membawa kompetisi ke level berbeda.

Putri Ariani meraih Golden Buzzer setelah menyuguhkan penampilan memukau membawakan lagu Loneliness, lagu ciptaannya sendiri dengan diiringi piano yang juga dimainkan sendiri. Simon Cowell bahkan memintanya untuk menyanyikan lagu kedua, yakni Sorry Seems To Be The Hardest Word dari Elton John.

Apa itu Golden Buzzer AGT?

Dilanisr dari NBC, predikat ini diperkenalkan pertama kali di musim ke-20 AGT. Golden Buzzer dipencet oleh juri yang terkesan pada penampilan kontestan. Peraih predikat ini memungkinkan langsung tampil ke live show.

Saat juri menekan tombol Golden Buzzer, kontestan yang mendapatkannya akan langsung maju ke pertunjukan langsung, terlepas dari adanya juri lain yang tidak menyetujuinya. Golden Buzzer bisa disebut merupakan impian bagi setiap kontestan untuk mendapatkannya karenya punya banyak keuntungan.

Salah satunya, untuk maju ke babak dan lolos dari eliminasi, biasanya kontestan harus mendapat sedikitnya tiga ‘Yes’ dari juri. Jadi, Golden Buzzer ini bisa disebut pengecualian emas untuk proses audisi.

Berapa kali juri bisa menekan Golden Buzzer?

Juri dan pembawa acara hanya bisa menekan Golden Buzzer satu kali selama fase audisi kompetisi, sehingga bisa menjadi sangat kompetitif. Ada satu pengecualian adalah Grup Golden Buzzer, yang diperkenalkan di musim 16.