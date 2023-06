5 Hal tentang Putri Ariani, Penyanyi 'Spesial' dari Indonesia yang Raih Golden Buzzer di America’s Got Talent

PIKIRAN RAKYAT – Putri Ariani menjadi perbincangan usai tampil di ajang pencarian bakat America’s Got Talent pada 6 Juni 2023 waktu setempat atau 7 Juni 2023 pukul 10.00 WIB. Penyanyi berusia 17 tahun asal Indonesia itu tampil mengesankan di acara pencarian bakat bergengsi di negara Paman Sam tersebut.

Membawakan lagu Loneliness, para juri yang terdiri dari Simon Cowell, Howie Mandel, Sofia Vergara, dan Heidi Klum sangat menikmati dan terpukau atas kemampuan Putri Ariani dalam bernyanyi. Simon, sangat menyukai penampilan Putri sehingga dia meminta menyanyikan lagu kedua, yang kemudian dibawakan Putri dari Elton John dengan judul “Sorry Seems To Be The Hardest Word”.

Penampilan kedua Putri mendapat apresiasi dari Simon. Juri berusia 63 tahun itu memberinya Golden Buzzer. "suara yang luar biasa dan khas, saya terpesona,” ucap Simon kepada Putri Ariana di belakang panggung.

Lantas siapa sosok Putri Ariani? Penyanyi Indonesia peraih Golden Buzzer kedua di America’s Got Talent musim ini? Berikut 5 hal tentang Putri Ariani dikutip Pikiran-Rakyat.com dari HollywoodLife.

1. Putri Ariani tampil di America’s Got Talent Season 18

America’s Got Talent tahun ini merupakan season ke-18 sejak season pertamanya pada 2006 silam. Putri Ariani, mendapat kesempatan untuk ikut audisi di episode 6 Juni 2023.

Melalui unggahan di Instagramnya @arianinimaputri, ia mengungkapkan antusiasmenya mengikuti AGT season 18.

“Saya tidak sabar untuk berbagi lebih banyak tentang petualangan saya di Amerika yang menyenangkan dan membawa kalian dalam perjalanan ke panggung @agtauditions,” tulisnya.