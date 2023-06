Buat Takjub, Putri Ariani Dapat Golden Buzzer dari Simon Cowell di America’s Got Talent

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi muda bersuara emas asal Indonesia, Putri Ariani mendapatkan golden buzzer saat mengikuti ajang pencarian bakat America’s Got Talent. Tombol istimewa itu langsung diberikan oleh Simon Cowell yang menjadi salah satu juri di acara tersebut.

Putri Ariani membawakan dua buah lagu, satu lagu miliknya sendiri yang berjudul Loneliness dan satu lagi sebuah lagu yang dipersembahkan bagi Simon Cowell, yakni Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Dilansir Pikiran-rakyat.com dari kanal YouTube America’s Got Talent, tampak jelas terlihat decak kagum para penonton dan keempat dewan juri menikmati lantunan lagu yang dibawakan Putri sembari diiringi piano.

Bahkan, keistimewaan Putri yang bernyanyi dengan menggunakan hati itu mampu membawa namanya melejit dan viral di media sosial, salah satunya adalah Twitter. Begitu banyak yang mengagumi suara emas perempuan asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Tak hanya itu, penampilan luar biasa Putri Ariani itu juga diunggah melalui akun Instagram America’s Got Talent yang kemudian ditandai ke akun penyanyi muda berbakat itu.

“Terima kasih banyak @simoncowell @agt @agtauditions untuk momen yang paling indah dan tak terlupakan dalam hidup saya. Terima kasih telah membuat mimpi saya menjadi nyata. Saya tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan kegembiraan ini, ini benar-benar ajaib,” ujar Putri Ariani melalui akun Instagram @arianinismaputri pada Rabu, 7 Juni 2023.

Sejumlah artis dan penyanyi terlihat memenuhi kolom komentar unggahan tersebut sambil mengucapkan selamat kepada Putri, di antaranya adalah Cakra Khan, Vidi Aldiano, Anneth, David Bayu, dan Lesti Kejora.

“Selamat Putri aku terharu,” kata David Bayu sambil menyelipkan emoji hati berwarna merah.