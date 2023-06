Lagu Putri Ariani Sukses Pukau Juri America's Got Talent 2023, Simak Lirik Lagu Loneliness

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani membawakan lagunya berjudul Loneliness saat berada di atas panggung America's Got Talent, Selasa 6 Juni 2023.

Lagunya tersebut sukses memukai hadirin dan para juri America's Got Talent, yakni Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel dan Sofia Vergara.

Tak hanya Loneliness, Putri Ariani juga membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon.

Penampilan Putri membawakan kedua lagu tersebut mendapatkan sambutan hangat dari hadirin dan para juri. Dewan juri dan penonton bahkan standing ovation melihat penampilan penyanyi asal Indonesia tersebut.

Baca Juga: Putri Ariani Pukau Juri di America's Got Talent, Simon Cowell: Salah Satu Penyanyi Terbaik di Acara Ini

Lirik Loneliness karya Putri Ariani

I remember when we still one

Your laugh, your voice, and your bright eyes

We're together in this love