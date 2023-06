Putri Ariani Bawakan Lagu Loneliness, Sukses Curi Perhatian Simon Cowell dkk di AGT

PIKIRAN RAKYAT - Penampilan Putri Ariani, penyanyi Indonesia di atas panggung America's Got Talent 2023 sukses memukai hadirin dan para juri, Selasa 6 Juni 2023.

Putri Ariani membawakan lagunya yang berjudul Loneliness dan Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon.

Penampilan Putri membawakan kedua lagu tersebut mendapatkan sambutan hangat dari hadirin dan para juri.

Kemampuannya berpiano, kala jemarinya menari di atas tuts piano seolah menghipnotis hadirin yang tampak menyaksikannya. Dewan juri dan penonton bahkan standing ovation melihat penampilan penyanyi asal Indonesia tersebut.

Lagu Loneliness merupakan salah satu single milik Putri Ariani yang dirilis pada September 2021. Lagu itu bercerita tentang kekecewaan yang dialami seorang perempuan karena dikhianati oleh kekasihnya.

Lirik Loneliness

I remember when we still one

Your laugh, your voice, and your bright eyes