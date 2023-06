Derai Air Mata Putri Ariani di Audisi America's Got Talent, Standing Ovation Iringinya Bernyanyi

PIKIRAN RAKYAT - Putri Ariani, penyanyi Indonesia sekaligus pemenang Indonesia's Got Talent 2014 berhasil mencuri perhatian dewan juri dan penonton yang menyaksikan audisi America's Got Talent. Penampilannya dalam ajang pencarian bakat itu viral di media sosial Twitter.

Cuitan akun Twitter America's Got Talent bahkan dibanjiri komentar netizen Indonesia, mereka takjub dengan penampilan Putri Ariani. Dalam audisi itu, penyanyi disabilitas netra itu membawakan lagu ciptaannya sendiri.

Dewan juri dan para penonton yang menyaksikan langsung penampilan penyanyi berusia 17 tahun itu bahkan terlihat takjub. Selain bernyanyi, saat jemarinya menari di atas tuts piano juga mencuri perhatian, seolah menghipnotis hadirin yang tampak menyaksikannya.

Salah satu dewan juri, Simon Cowell, bahkan mendatangi langsung Putri Ariani, meminta sang penyanyi membawakan salah satu lagu. Kala itu, dia membawakan lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon.

Menyaksikan penampilan penyanyi asal Bangkinang, Kampar, Riau, tersebut, standing ovation lagi-lagi dilakukan hadirin seisi ruang audisi America's Got Talent. Tak lama berselang, semua juri menekan golden buzzer, larut dalam standing ovation.

Peluk orangtua mengiringi Putri Ariani yang tampak berderai air mata usai menyanyikan lagu tersebut. Simon Cowell datang menghampirinya ke atas panggung, memeluk Putri yang kala itu dalam pelukan orangtuanya.

"Menurutku, kamu adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di acara kami," kata Simon Cowell kepada Putri sambil memeluknya dengan erat.

