Siapa Putri Ariani? Penyanyi Indonesia yang Berhasil Pukau Juri America's Got Talent

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi disabilitas asal Yogyakarta, Putri Ariani mengharumkan nama Tanah Air. Pasalnya, ia sukses mendapatkan Golden Buzzer di America's Got Talent.

Tak hanya itu, Putri Ariani juga berhasil memukai para juri America's Got Talent, salah satunya Simon Cowell.

Simon Cowell bahkan memeluk Putri Ariana setelah sang penyanyi membawakan lagu ciptaannya sendiri Loneliness dan Sorry Seems to be the Hardest Word dari Elton Jhon.

"Menurutku, kamu adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di acara kami," kata Simon kepada Putri sambil memeluk erat.

Simak profil singkat dari Putri Ariani.

Ariani Nisma Putri atau Putri Ariani lahir di Bangkinan, Kampar, Riau pada 31 Desember 2005. Bakat Putri mulai dicium masyarakat setelah sukses memenangi Indonesia's Got Talents pada 2014.

Pada tahun 2016, Putri Ariani mendapatkan penghargaan Anugerah Baiduri sebagai penyanyi cilik berprestasi tingkat nasional. Di tahun yang sama, ia juga mendapatkan juara 2 tingkat nasional literasi FLS2N.

Meski dengan keterbatasan penglihatan, Putri sangat piawai bermain piano. Ia bahkan telah menciptakan beberapa lagu, salah satunya Loneliness.***