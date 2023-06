Putri Ariani Curi Perhatian di Audisi America's Got Talent, Bikin Simon Cowell Takjub

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Indonesia Putri Ariani mencuri perhatian di audisi America's Got Talent. Atas aksinya di atas panggung, namanya viral di media sosial Twitter.

Bukan hanya bernyanyi, Putri Ariani juga menunjukkan bakatnya bermain piano. Jemarinya menari di atas tuts piano.

Suaranya yang indah menghipnotis hadirin yang menyaksikan audisi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Putri Ariani membawakan lagu yang diciptakannya sendiri.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter America's Got Talent, penonton yang hadir tampak hanyut menikmati alunan lagu yang dinyanyikan Putri Ariani. Suara takjub bergemuruh disertai tepuk tangan.

Mendengar lengkingan suara Putri Ariani, juri hingga penonton tampak terkesima. Mereka histeris menyaksikan penyanyi difabel tersebut.

Para penonton juga tampak memberi standing ovation. Orangtua Putri tampak bahagia melihat anaknya tampil memukau hingga membikin penonton terkesima.

Usai membawakan lagu ciptaan sendiri, Putri dihampiri Simon Cowell. Kepada ayah Putri, Simon mengatakan, takjub dengan penampilan sang penyanyi.

Dalam video, Simon tampak meminta penyanyi difabel itu membawakan lagu lain. Adalah lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word dari Elton Jhon yang dibawakan Putri dalam audisi tersebut.