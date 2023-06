Cut Keke dan Sophia Latjuba Pernah Jadi Aspri Hotman Paris, Gajinya Bikin Melongo

PIKIRAN RAKYAT - Artis senior Cut Keke mengaku pernah menjadi asisten pribadi Hotman Paris. Pengalaman itu terjadi ketika Hotman Paris baru membuka lowongan sebagai asisten pribadi.

Selama menjadi asisten pribadi Hotman Paris, Cut Keke bercerita bahwa dia selalu mengikuti majikannya ke pengadilan. Bukan hanya bekerja, Cut Keke mengaku mendapat ilmu tentang hukum.

"Jadi waktu itu aku masih awal-awal banget lah, tapi ikut-ikutan ke pengadilan. Jadi ya sudah kan butuh publikasi buat jadi PR pengacara supaya tidak takut hukum, hukum itu kayak apa sih, begitu," kata Cut Keke dalam acara Rumpi Trans TV.

Pada tahun 90-an, Cut Keke bersama Sophia Latjuba dan Anisa Trihapsari menjadi asisten pribadi Hotman Paris. Saat itu, dia mendapatkan gaji Rp5 juta ketika mengemban pekerjaan tersebut.

Menurut Cut Keke, gaji Rp5 juta pada zaman tersebut lumayan besar, apalagi saat itu Cut Keke masih umur 20 tahun dan belum menikah. Sehingga tidak mempunyai tanggungan.

"Dulu lumayan lah. Dulu lumayan, aku berapa ya, aku pokoknya belum married ya masih umur 20-an. Kalau dulu uang Rp5 juta lumayan ya," katanya.

Meski demikian, Cut Keke mengaku lupa apakah gaji tersebut dibayarkan per bulan atau sekali pertemuan mengisi persidangan. "Aku lupa, nggak tahu per bulan atau apa itu," ucapnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Trans TV Official.

Syarat Jadi Asisten Hotman Paris

Pengacara kondang Hotman Paris mengaku mempunyai 42 asisten pribadi perempuan. Hotman Paris berencana ingin mempunyai 100 asisten pribadi untuk kebutuhan pekerjaan.