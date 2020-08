PIKIRAN RAKYAT - Setelah melejit lewat single debutnya berjudul Dalla Dalla, ITZY kembali mendulang kepopuleran lewat lagu barunya Not Shy.

Baru dirilis kurang dari 24 jam, video klip lagu Not Shy sudah disaksikan lebih dari 9,8 juta kali dalam akun YouTube JYP Entertainment.

Lagu Not Shy bercerita tentang tentang wanita yang mengungkapkan rasa cintanya pada seseornag yang amat disukainya. Dalam lagunya, Not Shy menggabungkan suara alat musik saksofon dengan tempo yang sangat cepat.

Lirik Lagu Not Shy - ITZY

Not shy Not me ITZY

Nan da wonhae dada yeah

Not shy Not me

Nan ppallippalli wonhaneun geol malhae

Mot gajimyeon eottae gwaenhi

Mangseorida siganman gani

Yeah da malhallae cuz I like it, cuz I like it, like it

Gidaryeo wae gidaryeoseo mwohae

Naega nae mameul wae wae malhamyeon an dwae yeah

Geunyang tak geunyang taktaktaktaktak

Not shy to say I want you

Hey there hey there urineun

Great pair great pair ne mami

Mwonji moreujiman nae saenggagi

Maja geureonikka yeah yeah

Nae mameun nae geo geureonikka