Pesan Inge Anugrah untuk Wanita yang Hendak Menikah, Wajib Bahas Pengaturan Keuangan dengan Calon Suami

PIKIRAN RAKYAT - Usai bercerai dari Ari Wibowo, Inge Anugrah harus memulai kehidupannya dari nol. Itu karena ia melakukan perjanjian pranikah, sehingga terjadi pemisahan harta.

Wanita lulusan S2 di Australia itu semangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya pascacerai. Terlebih, ia sempat bekerja dan berhenti saat melahirkan anak pertama. Hobinya memasak dan membuat kue juga sempat menghasilkan pundi-pundi rupiah.

“Jadi kalau aku bake di rumah kan pasti banyak gitu ya enggak mungkin sedikit. Aku suka bawa ke gym, teman-teman nyobain pada suka jadi sering PO sampai ada saat-saat tuh di mana yang kerjaan aku di belakang dapur di belakang oven aja seharian,” ujar Inge.

Akan tetapi, ia sempat mengurangi waktu untuk membuat kue karena merasa waktu untuk anak-anaknya jadi berkurang. Wanita berusia 41 tahun ini selalu memasak untuk suaminya dan anak-anak.

Ketika Ari Wibowo syuting stripping, ia selalu membawa bekal makanan yang dimasak Inge Anugrah. Kini setelah cerai, Inge merasa perjanjian pranikah merugikan dirinya.

“Sekarang sih iya (merugikan). Which is why ini supaya jadi pelajaran lah buat teman-teman cewek yang mau nikah atau teman-teman yang baru mau mulai mikirin ke arah sana ya better kalian tuh ngomongin dulu dari awal sama pasangan kalian mau mengurus keuangannya kayak gimana,” ucapnya.

Menurut pengakuannya, ia dan Ari tidak membahas soal kepengurusan keuangan selama menikah. Meski terasa kurang nyaman, hal tersebut menurutnya perlu dibicarakan sebelum menikah.

Dia mendapatkan kartu kredit sejak awal menikah dengan Ari. Kartu kredit tersebut digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.